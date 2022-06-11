11 Haziran 2022, Cumartesi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu
Son dakika... İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ile 46 kentte sağanak yağış etkili olacağı bildirildi. Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte 11 Haziran 2022 Meteoroloji il il hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 11.06.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 11:23
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