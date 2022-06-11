İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAĞANAK ALARMI!

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı.

İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.