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Haberler Galeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

Son dakika... İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ile 46 kentte sağanak yağış etkili olacağı bildirildi. Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte 11 Haziran 2022 Meteoroloji il il hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 11:23
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İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Haziran Cumartesi tarihli hava durumu raporu paylaşıldı. Bugünden iitbaren batı kesimlerden başlayarak ülkemizin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının da bugünden başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 46 il için uyarıda bulunan Meteoroloji, sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı. İşte 11 Haziran 2022 hava durumu...

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İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

YAĞIŞLI VE SERİN HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Mevcut yağışların devamında, 11 Haziran Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemizin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

SICAKLIKLAR AZALACAK

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAĞANAK ALARMI!

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı.

İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak alarmı! Meteoroloji’den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.