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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
Son dakika... Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışı uçak seferleri iptal edilmişti. İç hat seferlerin yeniden açılması ile birlikte yurt dışı seferlerinin tarihi araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yolları tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuşları hangi ülkelere yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:12
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