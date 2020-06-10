Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."