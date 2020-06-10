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Haberler Galeri Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışı uçak seferleri iptal edilmişti. İç hat seferlerin yeniden açılması ile birlikte yurt dışı seferlerinin tarihi araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yolları tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuşları hangi ülkelere yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:12
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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında durdurulan yurt dışı uçak seferleri yeniden başlıyor. İç hat seferlerinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, uçak seferlerinin başlayacağı tarih oldu. Türk Hava Yolları tarafından yurt dışı seferleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.

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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

ALMANYA UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

"BAKANLIKLARIMIZLA KOORDİNASYONUMUZ ÇOK GÜÇLÜ"

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."