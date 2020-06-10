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Haberler Galeri Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Üniversite sınavı ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavının tarihi ertelenmişti. ÖSYM tarafından yeni sınav tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:48
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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Üniversite sınavı ertelenecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Sınavın yaklaşması ile birlikte sınav tarihinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği de araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?

YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.