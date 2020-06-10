Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

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Son dakika haberi... Üniversite sınavı ertelenecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Sınavın yaklaşması ile birlikte sınav tarihinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği de araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...