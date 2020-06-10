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Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
Son dakika... Üniversite sınavı ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavının tarihi ertelenmişti. ÖSYM tarafından yeni sınav tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:48
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