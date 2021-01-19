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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA'dan flaş Türkiye paylaşımı! Türkiye'ye kritik uyarı! NASA'dan flaş Türkiye paylaşımı! Türkiye'ye kritik uyarı!
Kuraklıkla mücadele veren Türkiye'ye bir kötü haber de NASA'dan geldi. Türkiye'deki yer altı sularının alarm verdiğini belirten NASA, 2019 ve 2020'nin Temmuz-Aralık ayları verilerini paylaştı. Türkiye'de son günlerde artan yağışların devam etmesi gerektiğini belirten NASA, Türkiye'yi korkutan tablosuyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 09:27
NASA resmi Twitter hesabından Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının son durumunu paylaştı. NASA'nın gözler önüne serdiği tablo milyonları korkuttu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haritadaki mavi kısımlar normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.
NASA tarafından yapılan açıklamada, 2020'nin Temmuz-Aralık ayları arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38 daha düşük gerçekleştiği belirtildi.
YAĞIŞLAR ARTSA DA KURAKLIK CİDDİ TEHLİKE
Son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı olarak gösterildi.
Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.