13 Ocak 2023, Cuma
29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!
29. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek polis öğrenci alımlarında süreç devam ediyor. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından fiziki yeterlilik sınavları başladı. Şimdi ise sıra mülakat aşamasında. Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Peki, 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:22
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