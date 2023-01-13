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Haberler Galeri 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

29. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek polis öğrenci alımlarında süreç devam ediyor. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından fiziki yeterlilik sınavları başladı. Şimdi ise sıra mülakat aşamasında. Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Peki, 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:22
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29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

29. Dönem POMEM kapsamında önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan toplam 12 bin polis öğrenci alımı yapılacak. Fiziki yeterlilik aşamasının başlamasının ardından gözler mülakat tarihlerine çevrilmişti. Polis Akademisi'nden konu hakkında açıklama geldi. Peki, 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

29. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

29. Dönem POMEM giriş sınavı yerleri ve tarihleri açıklandı. Mülakat sınavına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için
süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ ve İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.