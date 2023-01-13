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Haberler Galeri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde tarih verdi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde tarih verdi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Inbusiness tarafından Turkuvaz Medya Center'da düzenlenen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçelerinin en büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak nisan ayında bitirileceğini açıkladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi düzenlenecek tören sonrası vatandaşların hizmetine sunulacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 21:10
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi İnbusiness tarafından Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuştu.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

Küresel iklim değişikliğinden söz eden Kurum, dünyayı jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri, doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmaların beklediğini ifade etti.

Kutuplarda buzulların hızla eridiğini hatırlatan Kurum, ülke büyüklüğünde orman yangınlarının çıktığını, bulaşıcı hastalıkların insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ettiğine işaret etti.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

Kurum, "Sadece çevresel bir sorunla değil, bir taraftan da ekonomi, kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktul hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehre doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır." diye konuştu.

Al-kullan-at döneminin artık sona ermeye başladığını söyleyen Kurum, al-kullan-dönüştür prensibinin artık bir yaşam kültürü haline getirilmesi yani döngüsel ekonomiye geçişin izlerinin görülmesinden ötürü mutluluk duyduklarını aktardı.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KESİNTİSİZ KILACAĞIZ"

"Biz bundan 20-30 yıl önce, 'geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli' temennilerinde bulunuyorduk. Bugün bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, Sıfır Atığı, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa Türkiye olarak sunuyoruz. Bu anlamda tüm dünya ülkeleriyle kabul edilmiş, BM nezdinde 30 Mart günü sıfır atık günü olarak ilan edilmiş ve bu projeye başladığımızda yüzde 13 olan geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'lere çıkardık. Bu yıl inşallah depozito uygulama sistemini hayata geçireceğiz. Yapmış olduğumuz projelerle birlikte daha yapacak çok işimiz olduğunu da düşünüyoruz. İnşallah şimdi tüm tecrübelerimizin daha güçlü şekilde aksiyona dönüşeceği güçlü bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ekim ayında bir açıklamayla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın temel parametrelerinin başında sürdürülebilirliğin yüzyılı olduğunu ilan ettiler. Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği haline getireceğiz. Tüm bakanlıklarımızla birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimize uyumlu İklim Kanunumuzu da Meclisimizle birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda kanunumuzu da Meclisimizden geçireceğiz ve yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa edeceğiz."

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

Millet Bahçelerini fidanlarla buluşturduklarını dile getiren Kurum, Millet Bahçelerinin en büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak nisan ayında bitirerek, vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.