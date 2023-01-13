Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete giriyor! Bakan Kurum Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarih verdi

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KESİNTİSİZ KILACAĞIZ"

"Biz bundan 20-30 yıl önce, 'geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli' temennilerinde bulunuyorduk. Bugün bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, Sıfır Atığı, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa Türkiye olarak sunuyoruz. Bu anlamda tüm dünya ülkeleriyle kabul edilmiş, BM nezdinde 30 Mart günü sıfır atık günü olarak ilan edilmiş ve bu projeye başladığımızda yüzde 13 olan geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'lere çıkardık. Bu yıl inşallah depozito uygulama sistemini hayata geçireceğiz. Yapmış olduğumuz projelerle birlikte daha yapacak çok işimiz olduğunu da düşünüyoruz. İnşallah şimdi tüm tecrübelerimizin daha güçlü şekilde aksiyona dönüşeceği güçlü bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ekim ayında bir açıklamayla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın temel parametrelerinin başında sürdürülebilirliğin yüzyılı olduğunu ilan ettiler. Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği haline getireceğiz. Tüm bakanlıklarımızla birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimize uyumlu İklim Kanunumuzu da Meclisimizle birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda kanunumuzu da Meclisimizden geçireceğiz ve yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa edeceğiz."