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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri... Son dakika: AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri...
AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. Gelişmelerin ardından yeni üyelerin görevleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 19:09
AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz." dedi. İşte, AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:
1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil
Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı