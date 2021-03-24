Son dakika: AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri...

AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz." dedi. İşte, AK Parti MYK yeni üyeleri kimler, görevleri nedir? AK Parti yeni MYK listesi ve görevleri...