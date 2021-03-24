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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılının yaz aylarından itibaren başlayan Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Periyodik aralıklarla uzatılan izinler için yeni karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:31
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayını yaşadığımız dönemde açık cezevi izinleri için gelecek açıklamalar bekleniyor. Gözler Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Salgın sürecinde önlem amaçlı izinlerden yararlananlar sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Koronavirüsü salgını sebebiyle izne çıkarılan binlerce mahkum 31 Mart tarihinde cezaevine geri dönecek. Sürenin yaklaşmasıyla birlikte izinlerin ne zaman biteceğini araştıran vatandaşlara en güncel açıklamaları araştırıyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
CTE resmi duyurusu şu şekilde;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.