Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor?

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.