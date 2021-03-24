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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...
Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi. Son dakika haberi sonrasında veliler ve öğrenciler gelecek açıklamayı yakından takip ediyordu. İşte, sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 21:09
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