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Haberler Galeri MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi. Son dakika haberi sonrasında veliler ve öğrenciler gelecek açıklamayı yakından takip ediyordu. İşte, sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 21:09
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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'den gelen son dakika açıklamasında hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı bildirildi. Son dakika açıklaması sonrasında 5,6, ve 7. sınıflar içinde karar alındı. İşte, sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

ORTAOKUL 5, 6, 7. SINIF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? İŞTE YENİ TARİH...

Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır." dedi.

MEB, "Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, "Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.

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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

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MEB son dakika: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 5, 6, 7. sınıf sınavları ertelendi mi? İşte yeni tarih...

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

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