31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan kedi, kurtarma ekiplerinin K-9 cinsi köpeği ile 30 saat sonra kurtarıldı. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 21:05
  • 1
  • 13
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.

  • 3
  • 13
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.

  • 4
  • 13
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
  • 5
  • 13
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı