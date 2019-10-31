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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gül, ikinci yargı paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Af bekleyenler ikinci yargı paketinin içinde yer alacak olan infaz düzenlemesini merak ediyor. AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bir defalık af gibi bir düşüncemiz yok. Sistem kurmak istiyoruz. İnfaz sürelerinin kapsamı ile ilgili çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. MHP'li Feti Yıldız ise, partisinin şartlı ceza indirimi talebiyle 129 bin kişinin cezaevlerinden çıkabileceğini ifade etmişti. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:00
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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

Af ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kader mahkumları ve yakınları gün aşırı, 'Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e gelecek mi? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak?' gibi sorulara yanıt arıyor. Yargı reform paketinin ilk aşaması TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girdi. İkinci yargı paketi için ise çalışmalar sürüyor. Yargı paketinin ikinci kısmında ağırlıklı olarak infaz süreleri ile ilgili düzenleme yer alacak. Af bekleyenlerin yakından takip ettiği infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır." dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, "Sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir kereye mahsus af gibi bir planımız yok" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bir açıklama yaparak, "Af değil, şartlı ceza indirimi sunduk. 129 bin kişi tahliye olabilir" demişti. İşte yargı paketi ile ilgili sıcak gelişmeler..

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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

ADALET BAKANI GÜL: YENİ BİR İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORUZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"nde konuştu. Bakan Gül'ün gündeminde yargı reform paketi de vardı. Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

"Hukuk devletini bu mücadele ile koruyacağız. Demokrasiyi, insan onurunu bu sayede himaye edeceğiz. Yargı mensubunun kararlarında sadece ve sadece hukuka dayanır."

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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

" Yargı herkesin yargısıdır. Yargının ideolojisi olmaz. Tek ideolojisi vardır o da adalettir. Yargı Reformu Strateji Belgesi önemli bir yol haritası, adım adım hayata geçiyor. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır."

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Son dakika af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? Af ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak?

GENEL AF MECLİS'E GELECEK Mİ?

Genel af çıkacak mı? En çok sorulan soruların başında geliyor. Genel af çıkması söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı her açıklamada, genel affın adalet duygusunu yaralayacağını belirtiyor. Çalışmalar ceza infaz düzenlemesi üzerinde yoğunlaşıyor.