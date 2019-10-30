Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte, İzmir'in, Aliağa ilçesi ile ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısı sağlandı. Yine mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği, otoyol ağına alınacak ve İzmir'in şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya kadar uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, sürücüler açısından zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

