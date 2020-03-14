Son dakika: Açıköğretim sınavları iptal edildi mi? 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınavları iptal edildi mi? Corona virüsü nedeniyle sosyal medyada dolaşan AÖF sınavlarının iptal edildiği iddia edilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte konuya açıklık getirildi. Peki, açıköğretim sınavları iptal edildi mi? Corona virüsü nedeniyle açıköğretim sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:26
Corona virüsü nedeniyle açıköğretim sınavları iptal edildi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) tarafından 2020 yılında yapılacak sınavların iptal edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların ardından Andolu Üniversitesi tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Peki, açıköğretim sınavları iptal edildi mi? Corona virüsü nedeniyle açıköğretim sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İPTAL Mİ?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi'nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur."