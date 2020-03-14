Son dakika: Açıköğretim sınavları iptal edildi mi? 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur."