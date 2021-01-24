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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika açıklaması: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? 15 Şubat... Son dakika açıklaması: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? 15 Şubat...
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı ve mekanların paket servis şeklinde hizmet verme süreci devam ediyor. Vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden ne zaman hizmete başlayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte, Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? 15 Şubat...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 16:04
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamalar hakkında alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere kafe ve restoranlar paket servis olarak hizmet verme sürecinde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? 15 Şubat...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.