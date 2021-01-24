Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamalar hakkında alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere kafe ve restoranlar paket servis olarak hizmet verme sürecinde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden hangi tarihte açılacak? 15 Şubat...