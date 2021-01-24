Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin işe yaraması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirli aralıklarla açıklamalarda bulunuyor. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi dört gözle bekliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim...