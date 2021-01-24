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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca veli ve öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okullarda güz döneminin tamamlanmasının ardından gözler ikinci döneme çevrildi. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sonrasında okullar online eğitim sürecine geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 20:11
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin işe yaraması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirli aralıklarla açıklamalarda bulunuyor. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi dört gözle bekliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.
Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.
İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.