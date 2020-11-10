MEB son dakika: Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Duyuru listesi...

Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile bir çok sınıf kademeli olarak okullarına dönüş yapmıştı. Vaka sayılarında yaşanan artış ise okulların tekrar kapanıp kapanmayacağını getiriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde bazı sınıflar kademeli ve haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim sistemine geçtiler. Salgının seyrine göre izlenecek yol ise veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Duyuru listesi...