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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Duyuru listesi... MEB son dakika: Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Duyuru listesi...
Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile bir çok sınıf kademeli olarak okullarına dönüş yapmıştı. Vaka sayılarında yaşanan artış ise okulların tekrar kapanıp kapanmayacağını getiriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde bazı sınıflar kademeli ve haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim sistemine geçtiler. Salgının seyrine göre izlenecek yol ise veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Duyuru listesi...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 20:09
Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında okullarına online olarak devam eden öğrenciler kademeli olarak dönmeye devam ediyor. Haftada 2 gün yüz yüze, geri kalan günlerde online eğitim alan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında veliler ve öğrencilerin gündeminde bu sorunun cevabı yer alıyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? 2020-2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
MEB tarafından okulların kapanmasına yönelik henüz açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiği anda haberimizin içinde yer alacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca öğrenci ve veli uzunca bir süredir "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok ciddi adımların atılmasıyla beraber verilen son kararda 5. ve 9. Sınıfların 2 Kasım itibarıyla okullarına döneceği ifade edilmişti. Gelen bilgiye göre ise önümüzdeki günlerde kalan sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılacağı bildirildi
DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...
"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
İfadelerini kullandı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı
"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "