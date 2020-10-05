Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrasında bazı kısıtlamalar getirilmişti. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında görülen artış sonrası bazı illerde kısıtlamalar gelmeye başladı. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlamalar bazı illerde gelmeye devam ediyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...