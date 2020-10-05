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Haberler Galeri Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vaka sayıları son günlerde sabitlense de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 17:30
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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrasında bazı kısıtlamalar getirilmişti. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında görülen artış sonrası bazı illerde kısıtlamalar gelmeye başladı. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlamalar bazı illerde gelmeye devam ediyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HANGİ İLLERDE KISITLAMA VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımında sınırlama yapabileceğini ifade etmişti. Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu ve birçok ilde kısıtlamalar bulunuyordu.

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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir." ifadelerini kullanarak yeni tedbir kararını açıkladı.

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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA OLAN İLLER LİSTESİ

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini yasakladı, 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirdi, caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı.

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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.