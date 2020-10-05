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Son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vaka sayıları son günlerde sabitlense de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 17:30
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