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Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları son günlerin gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamada bulunması bekleniyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 18:05
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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında bazı kısıtlamalar devreye sokulmuştu. 1 Haziran tarihinde ise normalleşme kararı ile birçok kısıtlama rafa kaldırılmıştı.Restoran, kafe, berber gibi işletmesi bulunan vatandaşlar, vaka sayılarında görülen artış nedeniyle mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

EĞLENCE MEKANLARI KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

15 Mart'ta yollanan genelgede;Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...

KAFELER KAPANIYOR MU?

Normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen kafeler ve restoranlar kapanmıyor. Fakat söz konusu mekanlar ile ilgili yeni düzenlemeler mevcut.

Bakanlığın aldığı karara göre; 81 ilde kafe ve restoranlarda canlı ve kasetten fark etmeksizin müzik yayını saat 24.00'dan sonra yapılmayacak.