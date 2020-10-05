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Kabine Toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...
Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları son günlerin gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamada bulunması bekleniyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 18:05
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