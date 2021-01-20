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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB'den beklenen açıklama geldi! 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar... MSB'den beklenen açıklama geldi! 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar... Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Jandarma uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar MSB'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Yayımlanan ilan ile 5 bin uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Meslek grupları, branş dağılımı ve başvuru şartları belli oldu. Söz konusu alımlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:32
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, farklı branşlarda toplam 5 bin uzman erbaş alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde başvuru takvimini bekliyor. Peki, 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartları nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
2021 yılı Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yapabilecekler.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Jandarma Genel Komutanlığına 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'iLojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo-6' da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,