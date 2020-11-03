KYK'dan son dakika açıklaması: KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor?

Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan açıklamalarda başvuruların bugün biteceği duyurulmuştu. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL