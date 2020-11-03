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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK'dan son dakika açıklaması: KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK'dan son dakika açıklaması: KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan açıklamalarda başvuruların bugün biteceği duyurulmuştu. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 10:30
Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? 2020-2021 KYK burs başvuru süreci devam ediyor. 28 Ekim'de başlayan KYK burs başvurularının 3 Kasım'da bitmesi bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatıldı mı? 2020 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.