MEB son durum: Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ehliyet direksiyon sınavı tarihi belli oldu mu?

"YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR, SINAV YOK"

Eğitimlerin başlamasına rağmen sınav yapamadıklarını ifade eden Hasan Guda, "Yüz yüze eğitimin açılması hepimiz için iyi oldu. Sadece yüz yüze eğitimin başlaması yetmiyor. Çünkü sürücü kurslarının bir başka sıkıntısı da sınav yapamamak. Sınav yapamadığımız için adayları sertifikalandıramıyoruz. Sertifikalandıramadığımız için de kurumlara para girdisi olmuyor. İçişleri Bakanlığı'na taleplerimizi sıraladık. Milli Eğitim Bakanlığı sınavları genelde hafta sonu yapıyor.