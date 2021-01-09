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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son durum: Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ehliyet direksiyon sınavı tarihi belli oldu mu? MEB son durum: Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ehliyet direksiyon sınavı tarihi belli oldu mu? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı ve sürücü kursları aracılığıyla gerçekleştirilen ehliyet sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı tutulan sürücü kursları, geçtiğimiz günlerde yeniden yüz yüze eğitim vermeye başlamıştı. Şimdi ise gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ehliyet direksiyon sınavı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.01.2021 16:27
Ehliyet sınav tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre kapalı olan sürücü kursları, tedbirlere uymak şartıyla yeniden yüz yüze eğitim vermeye başladılar. Salgın döneminde kişisel araç kullanımının artmasıyla birlikte ehliyet alımları da hız kazandı. Sürücü kursuna yazılarak ehliyet alma hayali kuran adaylar, sınavların yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ehliyet direksiyon sınavı tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında ehliyet sınavlarının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİNLERCE SÜRÜCÜ ADAYININ GÖZÜ EHLİYET SINAVINDA
Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen sınav yapılamamasından dolayı birçok sürücü adayı ile sürücü kursunun mağdur olduğunu söyledi.
Koronavirüs nedeniyle ehliyet almak isteyenlerin sayısı eskiye oranla arttı. Salgın riskine karşı ulaşımını kendi otomobili ile yapmak isteyen vatandaşlar, sürücü kurslarına rağbet gösterdi. Birçok sürücü de işe girmek için veya iş gereği ehliyet almak için sırada bekliyor. Başkan Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen kısıtlamalar nedeniyle sınavların yapılamadığını ve bunun bir mağduriyet oluşturduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.
"YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR, SINAV YOK"
Eğitimlerin başlamasına rağmen sınav yapamadıklarını ifade eden Hasan Guda,
"Yüz yüze eğitimin açılması hepimiz için iyi oldu. Sadece yüz yüze eğitimin başlaması yetmiyor. Çünkü sürücü kurslarının bir başka sıkıntısı da sınav yapamamak. Sınav yapamadığımız için adayları sertifikalandıramıyoruz. Sertifikalandıramadığımız için de kurumlara para girdisi olmuyor. İçişleri Bakanlığı'na taleplerimizi sıraladık. Milli Eğitim Bakanlığı sınavları genelde hafta sonu yapıyor.