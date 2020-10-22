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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan açıkladı! Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli? Bakan açıkladı! Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli?
Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi. Öğrenciler mezun olabilmek için aranan puan şartını araştırmaya başladı. İşte, Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL kaç puanla mezun olunur? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 21:15
Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Lise öğrencilerine müjdeyi verdi. Selçuk, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi. İşte, Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi..
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.