Bakan açıkladı! Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli?

Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Lise öğrencilerine müjdeyi verdi. Selçuk, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi. İşte, Açık Lise mezuniyet kredisi kaç oldu? AÖL mezun olmak için kaç puan gerekli?