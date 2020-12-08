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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Online mı olacak? Son dakika: Açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Online mı olacak?
Son dakika... Açık lise sınav tarihi belli oldu mu? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle 6-7 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL sınavı ertelenmişti. Kredi notunu yükseltebilmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler, yeni sınav tarihini merak ediyorlar. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 16:19
Son dakika... AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler yeni sınav tarihini merak ediyor. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. AÖL sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. MEB tarafından resmi açıklama geliğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. AÇIK LİSE SINAVI ONLINE MI OLACAK?
Sınavların online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
2020-2021 AÖL İŞ TAKVİMİ
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri:
4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021