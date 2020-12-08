Son dakika: Açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Online mı olacak?

Son dakika... Açık lise sınav tarihi belli oldu mu? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle 6-7 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL sınavı ertelenmişti. Kredi notunu yükseltebilmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler, yeni sınav tarihini merak ediyorlar. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık lise sınav tarihi belli oldu mu? 2020 1. dönem AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte cevaplar...