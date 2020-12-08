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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 E-Devlet mahalle-çarşı bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşlar... Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 E-Devlet mahalle-çarşı bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşlar...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı adayların gündeminde yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecine karantinada olan vatandaşların kontrol olmasında önemli rol oynayan bekçi alımları için yeni yılda harekete geçilmesi bekleniyor. Adaylar, "Bekçi alımları ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. İşte, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 E-Devlet mahalle-çarşı bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşlar...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:17
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 E-Devlet mahalle-çarşı bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı başvuru tarihi için gelecek açıklamayı bekleniyor. Kooronavirüs sürecinde önemli roller üstlenen bekçiler için yeni alımların olması bekleniyor. 2021 yılına kısa süre kala adaylar gözlerini, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamayı takip ediyor. İşte, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 E-Devlet mahalle-çarşı bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.