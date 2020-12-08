Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/14 tercihleri 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 12 bin personel alımı için bekleyişte olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? İşte haberin detayları...