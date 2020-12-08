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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman?
KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS 2020/14 ile Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına 12 bin personel alımı için tercihler alındı. Belirlenen kadrolarda görev almak isteyen sağlık çalışanları tercihlerin ardından heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 14:21
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/14 tercihleri 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 12 bin personel alımı için bekleyişte olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.