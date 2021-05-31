Son dakika: Açık havada maske yasağı kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu?
Son dakika... Maske yasağı kalktı mı? Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de, virüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Yurt genelinde uygulanan maske takma zorunluluğunu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni normalleşme süreci ile maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, açık havada maske yasağı kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.05.2021
19:33
Son dakika... Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda maske ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, açık havada maske yasağı kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? İşte haberin detayları...
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AÇIK HAVADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?
Maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararların Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor. Maske zorunluluğu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
"AŞI OLDUM REHAVETİNE KAPILIP, MASKEYİ ÇIKARMAYIN"
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, iki doz aşı olanların 'Ben aşı oldum maske takmama gerek yok' algısının yanlış olduğunu söyledi. Doç. Dr. Altıntaş, "Aşı oldunuz, korunuyorsunuz ama hastalıklı birisiyle muhatap olduğunuz zaman etkileşime girdiğiniz zaman siz virüsü alıyorsunuz, dolayısıyla bu virüsü de başkalarına siz bulaştırabilirsiniz. Türkiye için henüz bu aşı olanların maske çıkartması şu an için uygun değil. Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın" dedi.
Doç. Dr. Nejat Altıntaş, iki doz aşı olan vatandaşların, 'Ben aşı oldum maske takmama gerek yok' algısının yanlış olduğunu söyledi. İsrail ve ABD'nin nüfusunun büyük oranını aşıladığını ve bu yüzden vatandaşlarına maskelerini çıkarabileceğini açıkladığını belirten Doç. Dr. Altıntaş, Türkiye'de aşılama sürecinin devam ettiğini ve maskelerin çıkarılmasının henüz erken olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Altıntaş, şunları söyledi:
"Siz aşı olduğunuz zaman hastalıktan korunuyorsunuz, ama bu 'virüsü üzerinizde taşımıyorsunuz' anlamına gelmiyor. Dolayısıyla siz virüsü hala taşıyor olabilirsiniz. Yani aşı oldunuz, korunuyorsunuz ama hastalıklı birisiyle muhatap olduğunuz zaman, etkileşime girdiğiniz zaman siz virüsü alıyorsunuz, dolayısıyla bu virüsü de başkalarına siz bulaştırabilirsiniz. Türkiye için henüz bu aşı olanların maske çıkartması şu an için uygun değil. Ama ne zaman ki İsrail'deki ya da Amerika'daki gibi yüzde 50'lere, 60'lara geldiğimiz zaman hem dışarıda hem ev içerisinde maskeleri çıkartabiliriz. Maskeyi şu anda Türkiye'de çıkartmak çok uygun değil. Çünkü siz kendinizi koruyorsunuz, ama başkalarını korumuş olmuyorsunuz. Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın."