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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Bu dönemin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bir yandan da yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Konu ile ilgili kararların bugün Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...