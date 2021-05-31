MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YÜZ YÜZE Mİ, UZAKTAN MI OLACAK?

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından önemli başlıklar:

"Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur."