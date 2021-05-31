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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Bu dönemin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bir yandan da yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Konu ile ilgili kararların bugün Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 19:10
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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Okullarda eğitimler ise online olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İkinci dönem eğitimlerini alan öğrenciler karnelerin verileceği tarihi araştırıyor. Öte yandan yeni dönemin başlayacağı tarih de gündemde konuşulanlar arasında. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın okulların kapanacağı tarihi açıklaması bekleniyor. Okulların kapanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatilinin ardından başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim, karnelerin verileceği tarih ve telafi eğitim ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YÜZ YÜZE Mİ, UZAKTAN MI OLACAK?

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından önemli başlıklar:

"Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur."