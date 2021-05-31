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Haberler Galeri 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de vatandaşlar Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararları bekliyor. 31 Mayıs Kabine kararları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Aşılama uygulaması ve kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak. İşte, 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 19:46
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31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı saat 16:00'da başladı. Yeni normalleşme kararlarını Başkan Erdoğan açıklayacak. Kafe ve restoranlar kapılarını müşterilerine açacak mı? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak? Sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte, 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye'nin salgına karşı alacağı yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı saat 16.00 itibarıyla başladı.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular gündeme getirilecek.

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31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

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31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

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31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER

Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

MASKEYE MESAFE AYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.