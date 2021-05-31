31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı saat 16:00'da başladı. Yeni normalleşme kararlarını Başkan Erdoğan açıklayacak. Kafe ve restoranlar kapılarını müşterilerine açacak mı? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak? Sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte, 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...