ANA SAYFA
31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...
31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de vatandaşlar Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararları bekliyor. 31 Mayıs Kabine kararları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Aşılama uygulaması ve kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak. İşte, 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 19:46
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7