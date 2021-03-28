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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama... Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce mahkum pandemi döneminde izinli olarak sayılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından verilen süre için günlere girilirken, tarihin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Pandemi ile mücadeleden dolayı her 2 aylık dönemde bir izinler uzatılıyordu. Mahkumlar ve yakınları süre için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 16:50
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında mahkumlara belirli tarihler arasında izin verilmişti. Adalet Bakanlığı tarafından yeni izin tarihi için açıklama bekleniyor. Cezaevi izinleri için son açıklama bakanlık tarafından yapılacak. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Mahkumların gündeminde uzun süredir açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılacak son açıklama ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt bulması bekleniyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.