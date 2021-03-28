Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce mahkum pandemi döneminde izinli olarak sayılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından verilen süre için günlere girilirken, tarihin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Pandemi ile mücadeleden dolayı her 2 aylık dönemde bir izinler uzatılıyordu. Mahkumlar ve yakınları süre için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ertelendi mi, ne zaman bitiyor? Açıklama...