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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de yaşanan depremin etkileri sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı okullar için beklenen açıklamayı yaptı. Artçı depremlerin yaşanması nedeniyle okullar için alınacak karar merak ediliyordu. Veliler ve öğrenciler gelen son dakika açıklamasını araştırmaya başladı. İşte, İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 18:04Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 18:09
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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
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MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?