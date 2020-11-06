06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de yaşanan depremin etkileri sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı okullar için beklenen açıklamayı yaptı. Artçı depremlerin yaşanması nedeniyle okullar için alınacak karar merak ediliyordu. Veliler ve öğrenciler gelen son dakika açıklamasını araştırmaya başladı. İşte, İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.11.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 18:09
  • 1
  • 12
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında İzmir'de uzaktan eğitim süreci uzatıldı. Yaşanan artçı depremler sonrasında veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. İşte, İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir depremi sonrasında "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

  • 3
  • 12
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını bildirdi.

  • 4
  • 12
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

Ömer Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların güvende olmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaybettikleri canların acısını yaşarken en büyük tesellilerinin deprem esnasında okullarda bir sorun yaşanmaması olduğunu belirten Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

  • 5
  • 12
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?
MEB son dakika! İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okulların açılma tarihi belli oldu mu?

"Bu emanetin mesuliyetini her zerresinde hisseden eğitimciler olarak gereken her türlü tedbiri hiç vakit geçirmeden alıyoruz. İlk andan itibaren okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ediyor. Okullarımızda hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür ki kimsenin burnu dahi kanamadı. Binalardaki hafif hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Akabinde gerekli onarım çalışmalarını başlatıyoruz."