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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni turizm sezonu kapsamında konaklama ve yeme içme tesislerini 132 kriterde değerlendirecek. Kriterler arasında sauna, hamam, buhar banyosunun kullanım süresinin en çok 30 dakika ile sınırlandırılmasından, mutfak personelinin takı veya taşlı alyans kullanımına, çalışanların biyometrik yüz tanımlarının kayıt altına alınmasından, açık büfede cam siperlik, hamamda tek kullanımlık kese uygulamasına kadar detaylı önlemler yer aldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:20
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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu' programı kapsamında, pandemi süresince uygulanacak koronavirüs ve hijyen uygulamaları değerlendirme formu hazırladı.

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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

Formda, konaklama ve yeme içme tesislerinin sertifikayı alabilmesi için uygulaması gereken kriterler belirlendi. Bu kriterlerden bazıları özetle şunlar oldu:

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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

AYNI ODADA KALANLAR
* Sosyal mesafe planı hazırlanmış mı? Sosyal mesafe kuralları uygulama şartlarında aynı odada kalan (Aile vb.) kişiler grup olarak dikkate alınıyor mu?

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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

* Misafirlere, resepsiyonda koronavirüs ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi veriliyor mu?

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Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

* Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?