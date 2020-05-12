Turizmde yeni dönem: Konaklama ve yeme içme tesisleri için 132 kriter...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni turizm sezonu kapsamında konaklama ve yeme içme tesislerini 132 kriterde değerlendirecek. Kriterler arasında sauna, hamam, buhar banyosunun kullanım süresinin en çok 30 dakika ile sınırlandırılmasından, mutfak personelinin takı veya taşlı alyans kullanımına, çalışanların biyometrik yüz tanımlarının kayıt altına alınmasından, açık büfede cam siperlik, hamamda tek kullanımlık kese uygulamasına kadar detaylı önlemler yer aldı.