MEB takvimi: 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil takvimi açıklandı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci tatillerin hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladılar. Bilindiği üzere, salgın nedeniyle ikinci ara tatil ve yarıyıl tatili birleştirilmişti. Peki, 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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