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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB takvimi: 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi: 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil takvimi açıklandı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci tatillerin hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladılar. Bilindiği üzere, salgın nedeniyle ikinci ara tatil ve yarıyıl tatili birleştirilmişti. Peki, 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:05
3 hafta tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvim açıklandı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin takip edildiği eğitim öğretim sürecinde, yarıyıl tatili ile ara tatil birleştirilmişti. Şimdi ise gözler 3 haftalık tatilin başlangıç tarihine çevrildi. Peki, 3 hafta tatil ne zaman? 2021 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NASIL VERİLECEK? "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Bakan Ziya Selçuk,
"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. Önümüzdeki günlerde salgının durumuna göre yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alınacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. EHLİYET, ÇEŞİTLİ KURSLAR İLE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYABİLECEK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.