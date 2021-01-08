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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? İşte detaylar Son dakika: 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? İşte detaylar Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Kasım ayında alınan karara göre, hafta sonları kesintiisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın bu hafa sonu devam edip etmeyeceği oldu. 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? gibi merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:04
Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının detayları merak ediliyor. Hafta sonları kesintisiz olarak gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 9-10 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, ikinci bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlaması belirlenen gün ve saatlerinde uygulanmaya devam edecek. Buna göre, 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Hafta sonu yasakları dahil tüm kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.