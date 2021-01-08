Son dakika: 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? İşte detaylar

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Kasım ayında alınan karara göre, hafta sonları kesintiisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın bu hafa sonu devam edip etmeyeceği oldu. 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak saatleri nasıl olacak? gibi merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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