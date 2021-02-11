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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 70 yaş üzeri aşı başladı mı? 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama Son dakika: 70 yaş üzeri aşı başladı mı? 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki aşılama süreci devam ediyor. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında 70 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşı olacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 70 yaş üzeri aşı başladı mı? 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:38
Son dakika... Türkiye'deki aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması başladı. Aşılama süreci ile ilgili en çok merak edilenler arasında 70 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlar yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile aşılama sürecinin detayları belli oldu. Peki, 70 yaş üzeri aşı başladı mı? 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 70 YAŞ VE 65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bugünden itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar, randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugünden (11 Şubat) itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi.
AŞI ZORUNLU MU?
Sağlık Bakannı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum." KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı için takvim açıklandı. Listenin yayınladığı sayfada,
"Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı. BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.