Son dakika... Türkiye'deki aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması başladı. Aşılama süreci ile ilgili en çok merak edilenler arasında 70 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlar yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile aşılama sürecinin detayları belli oldu. Peki, 70 yaş üzeri aşı başladı mı? 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte merak edilenler...