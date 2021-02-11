Silopi övünerek açıkladı! CHP'li İBB HDP'li belediyelerin taleplerini karşılıksız bırakmadı

İBB'DEN KAYYUMA: ARAÇLARIMIZI VERİN

Kayyum idaresinde olan Cizre ve İdil belediyelerinin kendilerine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin görev sürelerinin uzatılması talebinde bulunduğu ancak İBB'den olumsuz cevap aldığı anlaşıldı. Resmi yazışmalara yansıyan skandala göre, Cizre Belediyesi; 26 Temmuz 2020'de İBB'den söz konusu araçların görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulundu.