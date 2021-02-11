Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Silopi övünerek açıkladı! CHP'li İBB HDP'li belediyelerin taleplerini karşılıksız bırakmadı Silopi övünerek açıkladı! CHP'li İBB HDP'li belediyelerin taleplerini karşılıksız bırakmadı CHP, ittifak ortağı HDP'ye bol keseden araç dağıttı! Kayyum yönetimindeki Cizre ve İdil belediyelerine 2019'da geçici olarak tahsis edilen iş makinelerini "işimiz yoğun" diyerek geri alan CHP'li İBB, HDP'li belediyelere ise 1 kamyon ve 1 yolcu otobüsü hibe ettiği ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:03
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, göreve gelmesinin ardından HDP'ye diyet ödediği tescillendi. İmamoğlu, İBB'nin bir önceki yönetimi tarafından kayyumlar tarafından yönetilen belediyelere gönderilen iş makinelerini geri alırken, HDP'li belediyelerin taleplerini karşılıksız bırakmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İBB'nin HDP'li Silopi Belediyesi'ne 1 kamyon ve 1 yolcu otobüsü bedelsiz hediye ettiği öğrenildi.
SİLOPİ ÖVÜNEREK AÇIKLADI HDP'li Silopi Belediyesi'nin twitter hesabından, "İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane-Otogar-Kizir arası hizmet verecektir. Araç desteğinden dolayı İBB'ye teşekkür ederiz" yazıldı.
İBB tarafından HDP'li Silopi Belediyesi'ne verilen araçlar arasında, bir çöp toplama aracı bir de yolcu otobüsü yer alıyor. Silopi Belediyesi'nin aldığı araçlar şu şekilde: "34 G 88120 Mercedes otobüs, 77 AAJ 576 BMC çöp kamyonu"
İBB'DEN KAYYUMA: ARAÇLARIMIZI VERİN Kayyum idaresinde olan Cizre ve İdil belediyelerinin kendilerine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin görev sürelerinin uzatılması talebinde bulunduğu ancak İBB'den olumsuz cevap aldığı anlaşıldı. Resmi yazışmalara yansıyan skandala göre, Cizre Belediyesi; 26 Temmuz 2020'de İBB'den söz konusu araçların görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulundu.