27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında POMEM başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte gözler alımlar için diğer aşamalara çevrildi. Polis Akademisi tarafından ön sağlık ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? POMEM ön sağlık ve mülakatlar ne zaman? İşte cevaplar..