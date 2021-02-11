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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? POMEM ön sağlık ve mülakatlar ne zaman? Polis Akademisi açıkladı 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? POMEM ön sağlık ve mülakatlar ne zaman? Polis Akademisi açıkladı
27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Polis olabilme umuduyla POMEM'lere başvuru yapan binlerce vatandaş, başvuruların ardından heyecan içinde ön sağlık aşamasını beklemeye başladı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama ile ön sağlık için tarih belli oldu. Gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? POMEM ön sağlık ve mülakatlar ne zaman? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 12:20
27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında POMEM başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte gözler alımlar için diğer aşamalara çevrildi. Polis Akademisi tarafından ön sağlık ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? POMEM ön sağlık ve mülakatlar ne zaman? İşte cevaplar..
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Polis Akademisi tarafından açıklama gelir gelmez haberimizin içeriğinde yer alacak.
27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK VE MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir.
Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.