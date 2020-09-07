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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak, 1., 2., 8. ve 12. sınıflar ile ilgili kararın bu hafta gündeme geleceğini bildirmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda okullar ile ilgili karar alınması bekleniyor. Peki, 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:27
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