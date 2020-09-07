MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. 2. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."