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Haberler Galeri MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak, 1., 2., 8. ve 12. sınıflar ile ilgili kararın bu hafta gündeme geleceğini bildirmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda okullar ile ilgili karar alınması bekleniyor. Peki, 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:27
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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika... 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kademeli olarak 21 Eylül'de açılacağı duyurulmuştu. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okullların açılıp açılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile okullardaki son durumu paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, okullarda eğitim kademeli olarak 21 Eylül'de başlayacak. Okulların ertelenip ertelenmeyeceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okulların açılması ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENECEK Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da (bu hafta) bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.

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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. 2. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

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MEB son dakika: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

BURSLULUK SINAVINA YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı.