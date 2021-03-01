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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Son dakika: 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye genelinde salgının önüne geçebilmek için riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Normalleşme kararlarının verileceği Kabine Toplantısı'nda bu bireyler için de yeni karar alınması bekleniyor. Peki, 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.03.2021 17:22
Son dakika... 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? Türkiye genelinde uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar alınacak. En çok merak edilen konulardan biri de bu yaş grupları için kısıtlamaların kalkacağı tarih oldu. Peki, 65 yaş üstü yasakları kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAKLARI KALKTI MI?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN KOCA'DAN "65 YAŞ ÜSTÜ" AÇIKLAMASI
Bakan Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi.
Aşının koruyuculuğunun ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başladığını hatırlatan Koca,
"Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak." diye konuştu.
Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine,
"Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.
Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."