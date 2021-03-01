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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Normalleşme adımlarının kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alınacak. Kısıtlamalar il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 16:24Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 16:24
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?