Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

"İNSANLAR BİLE BİZE TERS BAKIYOR"

Uzun zamandır mekânlarını açamayan lokantacıların virüsün kaynağı olmadığını belirten Bilen, "vatandaşlar bile artık sanki virüsün kaynağı biziz gibi davranıyorlar" diyerek, "Olan hayat dışarıda devam ederken bizim lokantacılar olarak kapalı kalmamızı bizi üzüyor. Ayrıca bu durum toplumda bizi küçük de düşürüyor. Sanki virüsün kaynağı biziz gibi bir algı oluşuyor. İnsanlar artık bize farklı gözle bakmaya başladı. Paket servisi dahi sipariş vermemeye başladılar. Ayrıca sadece yüzde 30'e yakın esnaf arkadaşımız paket servisi yapıyor. Onlar da kazandıklarıyla günlük geçinmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.