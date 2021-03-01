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Haberler Galeri Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Normalleşme adımlarının kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alınacak. Kısıtlamalar il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 16:24
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların alınacağı Kabine Toplantısı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il bazında kademeli olarak kalkacak kısıtlamalar görüşülecek. 'Yerinde karar' uygulaması ile ilgili son gelişmeleri merak eden vatandaşlar, toplantının biteceği saati beklemeye başladı. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kabine Toplantısı'nın saat kaçta biteceği henüz belli olmadı. Diğer toplantılara bakacak olursak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19.00-20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Toplantı bittiğinde Başkan Erdoğan'ın normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarını A Haber Canlı Yayın sayfasından takip edebilirsiniz.

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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

LOKANTACILAR BU AKŞAM MÜJDE BEKLİYOR

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun zamandır işleri azalan lokantacı esnafı, bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı'ndan, lokantaların açılması yönünde karar çıkmasını bekliyor.

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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs sebebiyle aylardır ya kapalı kalan ya da kısmen paket servisi yapan lokantacılar, artık mekânlarını açmayı bekliyor. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, lokantacılar esnafı olarak müjde beklediklerini dile getirdi. Başkan Bahar Bilen yaptığı konuşmada, "Bugün tam 349 gün oldu dükkânlarımız kapalı olalı. Bu 349 gündür hiç bir geliri olmayan arkadaşlarımız var. Pandemi döneminde lokantacılar olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Dolaysıyla bu esnaf kardeşlerimiz acilen mücbir sebep kapsamına alınmalılar. Pandemi sürecinde kapalı kalan dükkânlarımız bile bu süreçte vergi ödüyorlar. Bu nedenle lokantacılar sıkıntılı bir süreçten geçiriyor. Biz artık dükkânlarımızı açmak istiyoruz. Dolaysıyla bugün düzenlenecek kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızdan hakkımızda müjde bekliyoruz" dedi.

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Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Geri sayım: Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

"İNSANLAR BİLE BİZE TERS BAKIYOR"

Uzun zamandır mekânlarını açamayan lokantacıların virüsün kaynağı olmadığını belirten Bilen, "vatandaşlar bile artık sanki virüsün kaynağı biziz gibi davranıyorlar" diyerek, "Olan hayat dışarıda devam ederken bizim lokantacılar olarak kapalı kalmamızı bizi üzüyor. Ayrıca bu durum toplumda bizi küçük de düşürüyor. Sanki virüsün kaynağı biziz gibi bir algı oluşuyor. İnsanlar artık bize farklı gözle bakmaya başladı. Paket servisi dahi sipariş vermemeye başladılar. Ayrıca sadece yüzde 30'e yakın esnaf arkadaşımız paket servisi yapıyor. Onlar da kazandıklarıyla günlük geçinmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

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