Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık 1.5 aydır evde karantinada olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Normalleşme planı çerçevesinde bu yasağın biteceği tarih belli oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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