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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık 1.5 aydır evde karantinada olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Normalleşme planı çerçevesinde bu yasağın biteceği tarih belli oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:29
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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için çalışmalar başladı. İlk etapta alışveriş merkezleri, berber ve kuaförler açıldı. Pandemi süreci ile birlikte en çok fedakarlığı gösteren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına alınan tedbirler devam ediyor. Normalleşme takvimine göre yasakların ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kesimler için kısıtlamalar devam ediyor. Belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamam kalkacak.

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.