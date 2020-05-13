Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

Son dakika... Spor salonları ne zaman açılacak? Corona virüsü salgını sonrası 16 Mart itibarıyla spor salonları kapatılmıştı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Normalleşme planı çerçevesinde alışveriş merkezleri, kafeler ve berberlerin açılmasının ardından spor salonlarının hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda fitness ve pilates salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. Peki, spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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