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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

Son dakika... Spor salonları ne zaman açılacak? Corona virüsü salgını sonrası 16 Mart itibarıyla spor salonları kapatılmıştı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Normalleşme planı çerçevesinde alışveriş merkezleri, kafeler ve berberlerin açılmasının ardından spor salonlarının hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda fitness ve pilates salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. Peki, spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:55
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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

Son dakika... Fitness ve pilates salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme çalışmaları sürüyor. 5 ayda hedeflenen normalleşme takvimine göre, spor salonlarının hangi tarihte açılacağı da belli oldu. İki aydır kapalı olan spor merkezlerinin hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak? İşte cevaplar...

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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sabah'ın haberine göre, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılacak.

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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN KONAKLAMA TESİSLERİNDE "HİJYEN" GENELGESİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.

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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, turizm işletmeleri, faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilen tedbirlere tam olarak uyacak.

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Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?

İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak.

Protokol; düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak.