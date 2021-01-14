Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih...

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Salgının etkisini gösterdiği dönemde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için ekstra kısıtlamalar uygulanmıştı. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih...