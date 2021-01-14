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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih... Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Salgının etkisini gösterdiği dönemde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için ekstra kısıtlamalar uygulanmıştı. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:53
Hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı uygulamasının başlaması ve kısıtlamaların işe yaraması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca yasakların ne zaman zaman kalkacağı merak ediliyor. Yeni kararların Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu'ndan gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu ve hafta içi yasakları için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Koronavirüs salgını sürecinde aşılama süreci başlarken ülkemiz adına umut veren bu gelişme sonrası milyonlar sokağa çıkma yasağı dahil uygulanan bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. Gerçekleşen son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin detaylara değinmişti…
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.
KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı ancak 15 Ocak itibariyle yeniden normalleşmenin başlayacağı iddialar arasında yer alıyor.