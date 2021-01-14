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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi: Kafeler ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta kıraathaneler, lokantalar, restoranlar açılacak mı? Beklenen açıklama geldi: Kafeler ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta kıraathaneler, lokantalar, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler mekanların normale döneceği tarihe çevrildi. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kısıtlamalar ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta kıraathaneler, lokantalar, restoranlar açılacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:27
Kafeler ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta mekanlar normale dönüyor mu? Koronavirüs salgını nedeniyle mekanlara uygulanan kısıtlamanın biteceği tarih merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyerlerinin ardından bugün sağlık çalışanlarına aşılama süreci başladı. Aşı sürecinin ardından kısıtlamanın biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta kıraathaneler, lokantalar, restoranlar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, vakaların belli bir sayının altına düşmesinin ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İlk etapta kafe, restoran gibi mekanların normale dönmesi öngörülüyor.
Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." CORONAVAC AŞISI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANMAYA BAŞLANDI
Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından, bugün de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.
Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi.