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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
Son dakika... 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedekarlık gösteren 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Normalleşme için adımların atıldığı şu günlerde 65 yaş üstü için nasıl karar alınacağı gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:31
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