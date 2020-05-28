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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

Son dakika... 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedekarlık gösteren 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Normalleşme için adımların atıldığı şu günlerde 65 yaş üstü için nasıl karar alınacağı gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:31
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

Son dakika... 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Koronavirüs pandemisi sonrası 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili bazı konular ele alınacak. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar için yasakların devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlamasının belli bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği henüz belli olmadı. Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Dün gece itibarıyla (26 Mayıs) sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi'nin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.