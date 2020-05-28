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Haberler Galeri Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrası 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili detaylar ele alınacak. Bu konuda 20 yaş altı gruplar için kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:09
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Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadelede büyük fedekarlık gösteren 20 yaş ve altı vatandaşların son günlerde en çok merak ettiği konuların başında yasakların biteceği tarih yer alıyor. Normalleşme sürecinde bazı adımlar atılırken, kabine toplantısından gelecek açıklamalar bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda ele alınacak konular arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Peki, 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının belli bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği henüz belli olmadı. Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

BAKAN KOCA'DAN 20 YAŞ ALTI İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Dün gece itibarıyla (26 Mayıs) sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

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Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi'nin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."

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Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.