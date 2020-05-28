Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrası 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili detaylar ele alınacak. Bu konuda 20 yaş altı gruplar için kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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