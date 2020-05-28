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Haberler Galeri İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı 

İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

Koronavirüs nedeniyle iki ay ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah başladı. Sabah Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı. Trenle Ankara'dan İstanbul'a gelen Merve Demir, "Ben hem okul hem iş için buradayım. Aynı zamanda çalışıyorum. Zaten sigorta girişi sayesinde gelebildim. Onun dışında sadece ikametgah yeterli olmuyor. Üç aydır Ankara'daydım. Maske takmak zorunluydu. Zaten büyük ihtimalle herkesi çok zorladı. Arada maskeyi esnetmeler falan oluyordu. Herkes çok dikkat etti." dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:54
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İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, iki ay aradan sonra yeniden başladı.

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İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

Ankara-İstanbul seferini yapan ilk tren sabah saat 07.00'de Ankara'dan yola çıktı. Tren saat 11.25'te Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı.

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İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

6 hostes ve 2 makinistin görev yaptığı trende seyahat etmek için 85 kişi bilet satın aldı.

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İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

Söğütlüçeşme'de yolcuların bir kısmı trenden inerken, seferin son durağı olan Halkalı'ya gitmek isteyenler ise trenden ayrılmadı.

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İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
İki ayın ardından seferler başladı! Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı

Trende görevli personelin maske ve siperlik taktığı görüldü.