Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Başkan Erdoğan, normalleşme takvimi sürecinde 65 yaş üstüne maske takmak şartıyla bu saatler aralığında sokağa çıkabileceklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstünün cuma namazına katılıp katılmayacağı oldu. Peki, 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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