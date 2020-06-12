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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Başkan Erdoğan, normalleşme takvimi sürecinde 65 yaş üstüne maske takmak şartıyla bu saatler aralığında sokağa çıkabileceklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, 65 yaş üstünün cuma namazına katılıp katılmayacağı oldu. Peki, 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:21
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Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoağn, 65 yaş ve üstü vatandaşların her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 65 yaş üstünün cuma namazına ve camilere gidip gidemeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi? İşte detaylar...

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Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEK Mİ?

Yeni alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. İzin saatleri aralığında 65 yaş üstü vatandaşlar camiye gidebilecekler. 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen kurallar dahilinde cuma namazına da gidebilecekler.

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Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR KISITLAMANIN ESNETİLMESİNDEN MEMNUN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

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Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek.

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Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

Konya'da dışarıya çıkma kısıtlamaları esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları kamu ve banka kurumlarındaki işlerini görürken, bazı vatandaşlar da parklarda vakit geçirdi.

Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarıya çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı gençler ile çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı.