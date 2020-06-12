e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

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Son dakika... e-Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavı için geri sayım başladı. Uzun zamandır sınava hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav giriş belgesi bugün erişime açılacak. Sınava sayılı günler kala, giriş belgesini görüntülemek isteyen öğrenciler ve velileri e-Okul sayfasına giriş yapıyorlar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki,e Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte cevaplar...