HaberlerGalerie Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
Son dakika... LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sınav giriş yerleri bugün e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bu açıklamanın yapılmasının arından bugün e-Okul sayfasına yoğun ilgi gösteriliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ile velileri sınav giriş belgesi heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, e Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:40