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Haberler Galeri e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Son dakika... LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sınav giriş yerleri bugün e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bu açıklamanın yapılmasının arından bugün e-Okul sayfasına yoğun ilgi gösteriliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ile velileri sınav giriş belgesi heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, e Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:40
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e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... e-Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavı için geri sayım başladı. Uzun zamandır sınava hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav giriş belgesi bugün erişime açılacak. Sınava sayılı günler kala, giriş belgesini görüntülemek isteyen öğrenciler ve velileri e-Okul sayfasına giriş yapıyorlar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki,e Okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte cevaplar...

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e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

LGS sınav giriş bilgileri 12 Haziran'da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

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e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

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e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

"- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.