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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?
Son dakika... KPSS iptal mi? 6 Eylül'de yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu ertelendi mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Uzun süredire sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.09.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 14:41
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