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Haberler Galeri Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

Son dakika... KPSS iptal mi? 6 Eylül'de yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu ertelendi mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Uzun süredire sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 14:41
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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

KPSS sınavı iptak mi? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya personel ataması yaparken kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sınavın iptal olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

6 EYLÜL KPSS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 6 Eylül'de uygulanacak. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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Son dakika: 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.