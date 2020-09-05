KPSS sınavı iptak mi? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya personel ataması yaparken kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sınavın iptal olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ertelendi mi? İşte ayrıntılar...