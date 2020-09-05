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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…
İstanbul'da sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak olan Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. 238 bin 924 metrekarelik alana inşa edilen 7 bloklu hastane, gerek fiziki yapısı ve nitelikli yatak kapasitesiyle, gerekse yüksek teknolojisiyle göz doldurdu. İşte Göztepe Şehir Hastanesi'nin tüm özellikleri...
Giriş Tarihi: 05.09.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 15:30
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