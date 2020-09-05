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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

İstanbul'da sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak olan Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. 238 bin 924 metrekarelik alana inşa edilen 7 bloklu hastane, gerek fiziki yapısı ve nitelikli yatak kapasitesiyle, gerekse yüksek teknolojisiyle göz doldurdu. İşte Göztepe Şehir Hastanesi'nin tüm özellikleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 15:30
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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, bugün hizmete açılacak. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

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İstanbul’a dev hastane! İşte Göztepe Şehir Hastanesinin tüm özellikleri…

KENTİN EN ÖNEMLİ SAĞLIK TESİSLERİNDEN BİRİ OLACAK

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.